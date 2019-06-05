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РИА Новости

Россия и Китай осудили возможные планы США провести ядерные испытания

Вчера, 18:50
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи глав делегаций стран-участников второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине. 27 апреля 2019
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи глав делегаций стран-участников второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине. 27 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии официальной встречи глав делегаций стран-участников второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине. 27 апреля 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Решение США начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносит серьезный удар по договору об их всеобъемлющем запрещении, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая по итогам переговоров в Москве.
"Стороны также твердо поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия и Китай отмечают, что заявления США об отказе от ратификации ДВЗЯИ и решение начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносят серьезный удар по ДВЗЯИ", - говорится в документе.
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25 сентября 2018, 13:24
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Отмечается также, что стороны продолжат прикладывать все возможные усилия для скорейшего вступления ДВЗЯИ в силу.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.
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21 августа 2017, 10:52
Ракетный паритетКакие баллистические ракеты существуют сегодня и насколько велик их радиус поражения — в инфографике Ria.ru
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