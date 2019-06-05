Россия и Китай осудили возможные планы США провести ядерные испытания

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Решение США начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносит серьезный удар по договору об их всеобъемлющем запрещении, говорится в совместном заявлении лидеров России и Китая по итогам переговоров в Москве.

"Стороны также твердо поддерживают Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Россия и Китай отмечают, что заявления США об отказе от ратификации ДВЗЯИ и решение начать подготовку полигона к возможному проведению ядерных испытаний наносят серьезный удар по ДВЗЯИ", - говорится в документе.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году, но не вступил в силу, поскольку не подписан или не ратифицирован рядом стран, в том числе США. Все европейские страны, включая Россию, Великобританию и Францию, ратифицировали ДВЗЯИ. В 2013 году президент Барак Обама заявил о намерении добиваться ратификации договора в США к 2016 году, однако этого так и не произошло.