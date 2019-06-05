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РИА Новости

Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

Вчера, 18:48
24808
© ТРК "Звезда" Ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Хиряк
Ликвидатор аварии на ЧАЭС Игорь Хиряк
© ТРК "Звезда"
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит обвинила режиссеров сериала "Чернобыль" в расизме из-за отсутствия темнокожих артистов. Позже журналисты выяснили, что среди ликвидаторов действительно был темнокожий мужчина из Череповца — Игорь Хиряк.
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4 июня, 10:21
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Ликвидатор рассказал, что отправился в Чернобыль по службе.
"Это была срочная служба. Попал в Киев, в понтонно-мостовой полк, и как раз вечером в этот же день мы отправились на ликвидацию последствий. Я пробыл там, не выезжая, два с половиной месяца", — отметил он.
Хиряк занимался работами на мосту через реку Припять.
"Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. (На АЭС. — Прим. ред.) также обслуживали мост, подъезды к нему, выполняли какие-то разовые работы", — рассказал мужчина.
За время работы мужчина получил ожог гортани и опухоль. Как отмечает "Звезда", сейчас Хиряк находится на пенсии.
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3 июня, 19:18
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Чернобыльская АЭСЧереповецОбщество
Популярные комментарии
Сейчас та-же "британская сценаристка" обвинит Россию в использовании рабского труда!)))
5 июня, 20:32
Дмитрий
760002
Низкий поклон ему и всем остальным ликвидаторам.
6 июня, 00:28
Ольга Тероашан
1100000
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