Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.
Ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит обвинила режиссеров сериала "Чернобыль" в расизме из-за отсутствия темнокожих артистов. Позже журналисты выяснили, что среди ликвидаторов действительно был темнокожий мужчина из Череповца — Игорь Хиряк.
Ликвидатор рассказал, что отправился в Чернобыль по службе.
"Это была срочная служба. Попал в Киев, в понтонно-мостовой полк, и как раз вечером в этот же день мы отправились на ликвидацию последствий. Я пробыл там, не выезжая, два с половиной месяца", — отметил он.
Хиряк занимался работами на мосту через реку Припять.
"Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. (На АЭС. — Прим. ред.) также обслуживали мост, подъезды к нему, выполняли какие-то разовые работы", — рассказал мужчина.
За время работы мужчина получил ожог гортани и опухоль. Как отмечает "Звезда", сейчас Хиряк находится на пенсии.
3 июня, 19:18Ликвидаторы аварии на ЧАЭС рассказали, что не так с сериалом "Чернобыль"Британо-американский сериал "Чернобыль" обошел по популярности и отзывам культовую "Игру престолов". Экранизация рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. По просьбе радио Sputnik кинопродукт оценили реальные ликвидаторы.