Темнокожий ликвидатор рассказал о работе на Чернобыльской АЭС

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу " Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Игорь Хиряк в интервью телеканалу " Звезда " рассказал о работе по устранению последствий катастрофы в 1986 году.

Ранее британская сценаристка Карла Мэри Свит обвинила режиссеров сериала "Чернобыль" в расизме из-за отсутствия темнокожих артистов. Позже журналисты выяснили, что среди ликвидаторов действительно был темнокожий мужчина из Череповца — Игорь Хиряк.

Ликвидатор рассказал, что отправился в Чернобыль по службе.

"Это была срочная служба. Попал в Киев, в понтонно-мостовой полк, и как раз вечером в этот же день мы отправились на ликвидацию последствий. Я пробыл там, не выезжая, два с половиной месяца", — отметил он.

Хиряк занимался работами на мосту через реку Припять.

"Обеспечивали проход кораблей, поддерживали мост в рабочем состоянии. (На АЭС. — Прим. ред.) также обслуживали мост, подъезды к нему, выполняли какие-то разовые работы", — рассказал мужчина.