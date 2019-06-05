Правительство попросило Зеленского уволить большую часть губернаторов

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Правительство Украины одобрило проекты указов президента Владимира Зеленского об увольнении 13 председателей областных государственных администраций, заявил премьер Владимир Гройсман на заседании кабмина в среду.
"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация президента совместно с кабинетом министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности", - приводит слова Гройсмана агентство "Украинские новости".
По словам премьера, в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах. При этом Гройсман не указал, увольнение каких именно губернаторов было согласовано.
В свою очередь министр кабмина Александр Саенко уточнил, что одобрено увольнение 13 губернаторов: Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Всего в Украине 24 области.