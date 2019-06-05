Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и прекратить развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике нацбезопасности и устранить взаимные обеспокоенности путем диалога и консультаций, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и КНР по итогам переговоров в Москве.
"Стороны особо отмечают, что ядерным державам следует отказаться от менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, на деле уменьшить угрозу ядерной войны", - говорится в документе.
25 декабря 2018, 09:21"Череп и кости": Америка проиграла холодную войну России
РФ и КНР также подчеркнули важность сохранения хороших отношений между крупными державами для решения глобальных стратегических вопросов.
"Ядерные государства несут большую ответственность за поддержание международной безопасности и глобальной стратегической стабильности. Им необходимо устранять взаимные обеспокоенности путем ведения диалога и консультаций, повышать уровень взаимного доверия, укреплять общую безопасность, избегать недопонимания и ошибочных решений стратегического характера", - отмечается в документе.
В заявлении также подчеркивается, что действия США, в особенности планы по развитию средств стратегической противоракетной обороны и их развертыванию в различных регионах мира и космическом пространстве, продолжают крайне негативно сказываться на международном и региональном стратегическом балансе, безопасности и стабильности.