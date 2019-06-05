Россия и Китай призвали ядерные державы отказаться от "холодной войны"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ядерные державы должны отказаться от менталитета холодной войны и прекратить развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике нацбезопасности и устранить взаимные обеспокоенности путем диалога и консультаций, говорится в совместном заявлении лидеров РФ и КНР по итогам переговоров в Москве.

"Стороны особо отмечают, что ядерным державам следует отказаться от менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, прекратить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны (ПРО), уменьшить роль ядерного оружия в политике национальной безопасности, на деле уменьшить угрозу ядерной войны", - говорится в документе.

РФ и КНР также подчеркнули важность сохранения хороших отношений между крупными державами для решения глобальных стратегических вопросов.

"Ядерные государства несут большую ответственность за поддержание международной безопасности и глобальной стратегической стабильности. Им необходимо устранять взаимные обеспокоенности путем ведения диалога и консультаций, повышать уровень взаимного доверия, укреплять общую безопасность, избегать недопонимания и ошибочных решений стратегического характера", - отмечается в документе.