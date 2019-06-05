Источник сообщил о рассмотрении в ЕС вопроса продления санкций по Крыму

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС в рамках предварительной подготовки решения рассматривали в среду вопрос продления ограничительных мер по Крыму и Севастополю, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.

"В повестке заседания советников в среду был пункт по проекту решения в связи с ограничительными мерами по Крыму и Севастополю", - сказал источник, отметив, что речь идет о начальном этапе процедур. По его словам, любые решения по санкциям уполномочен принимать только Совет ЕС путем единогласия, в случае их одобрения они будут официально оглашены.

При этом он сообщил, что в повестке другого подготовительного органа, комитета постпредов стран ЕС, которые также собирались в среду, рассматривался другой вопрос о санкциях "в связи с подрывом суверенитета Украины". "В повестке комитета был пункт об одобрении предварительных уведомлений по ограничительным мерам из-за подрыва суверенитета Украины. Он рассматривался без обсуждения", - уточнил источник.

Решения по продлению или вводу санкций уполномочен принимать Совет ЕС или Евросовет на уровне глав государств. Ближайшее крупное заседание Совета ЕС на министерском уровне запланировано на 17 июня.