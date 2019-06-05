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РИА Новости

Источник сообщил о рассмотрении в ЕС вопроса продления санкций по Крыму

Вчера, 18:43
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Дипломаты стран ЕС в рамках предварительной подготовки решения рассматривали в среду вопрос продления ограничительных мер по Крыму и Севастополю, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
"В повестке заседания советников в среду был пункт по проекту решения в связи с ограничительными мерами по Крыму и Севастополю", - сказал источник, отметив, что речь идет о начальном этапе процедур. По его словам, любые решения по санкциям уполномочен принимать только Совет ЕС путем единогласия, в случае их одобрения они будут официально оглашены.
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При этом он сообщил, что в повестке другого подготовительного органа, комитета постпредов стран ЕС, которые также собирались в среду, рассматривался другой вопрос о санкциях "в связи с подрывом суверенитета Украины". "В повестке комитета был пункт об одобрении предварительных уведомлений по ограничительным мерам из-за подрыва суверенитета Украины. Он рассматривался без обсуждения", - уточнил источник.
Решения по продлению или вводу санкций уполномочен принимать Совет ЕС или Евросовет на уровне глав государств. Ближайшее крупное заседание Совета ЕС на министерском уровне запланировано на 17 июня.
В июне прошлого года ЕС продлил на год - до 23 июня 2019 года - ограничительные меры по Крыму и Севастополю. Меры применяются к лицам ЕС и компаниям, находящимся в ЕС, при этом ограничены территорией Крыма и Севастополя. Санкции по Крыму и Севастополю, срок которых истекает в июне, как ожидается, должны быть продлены еще на год, потому что позиция ЕС по вопросу принадлежности полуострова не изменилась, заявил ранее РИА Новости источник в евроинститутах.
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