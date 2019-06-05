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РИА Новости

Отозванный посол Литвы на следующей неделе вернется в Москву

Вчера, 18:41
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас
Чрезвычайный и полномочный посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Чрезвычайный и полномочный посол Литвы в РФ Ремигиюс Мотузас . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас на следующей неделе возвращается в Москву к исполнению своих обязанностей, сообщил МИД республики.
Ранее генеральная прокуратура Литвы подозревала Мотузаса в совершении "служебного проступка" в деле о якобы незаконной выдаче визы российскому банкиру.
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"Комиссия МИД не установила объективных обстоятельств, которые позволили бы утверждать, что Мотузас сделал приоритетом частные интересы и не руководствовался целями и стремлениями визового кодекса Евросоюза (ЕС). Заключение комиссии - Мотузас не совершил служебный проступок", - цитирует портал портал Delfi сообщение министерства.
В сообщении говорится, что дипломат на следующей неделе возвращается в Москву.
В апреле в Литве разразился скандал с якобы незаконной выдачей визы российскому банкиру Ринату Насырову. Бывшего посла этой страны в РФ Римантаса Шидлаускаса и еще двух человек задержали по подозрению в получении взятки.
Так же в апреле Литва уведомила МИД РФ об отзыве своего посла Рямигиюса Мотузаса из Москвы в соответствующем порядке. Причиной отзыва МИД Литвы назвал письмо, содержащее угрозы, связанные с делом 13 января, в адрес посла и персонала посольства.
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