Отозванный посол Литвы на следующей неделе вернется в Москву

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас на следующей неделе возвращается в Москву к исполнению своих обязанностей, сообщил МИД республики.

Ранее генеральная прокуратура Литвы подозревала Мотузаса в совершении "служебного проступка" в деле о якобы незаконной выдаче визы российскому банкиру.

"Комиссия МИД не установила объективных обстоятельств, которые позволили бы утверждать, что Мотузас сделал приоритетом частные интересы и не руководствовался целями и стремлениями визового кодекса Евросоюза (ЕС). Заключение комиссии - Мотузас не совершил служебный проступок", - цитирует портал портал Delfi сообщение министерства.

В сообщении говорится, что дипломат на следующей неделе возвращается в Москву.

В апреле в Литве разразился скандал с якобы незаконной выдачей визы российскому банкиру Ринату Насырову. Бывшего посла этой страны в РФ Римантаса Шидлаускаса и еще двух человек задержали по подозрению в получении взятки.