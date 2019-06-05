Армянский регулятор оштрафовал "Газпром Армения" на 20 тысяч долларов

ЕРЕВАН, 5 июн – РИА Новости. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) оштрафовала в среду компанию "Газпром Армения" на более чем 20 тысяч долларов, передает агентство Sputnik Армения.
"КРОУ оштрафовала "Газпром Армения" на 10 миллионов драмов (свыше 20 тысяч долларов), сочтя, что в ряде случаев компанией не были соблюдены условия подключения (абонентов – ред.) к сети, заявки не включались в план подключения", - говорится в сообщении.
Главный инженер компании Ашот Акопян заявил, что "Газпром Армения" не согласна с принятым решением. "Можем отметить, что мы не предпринимали никаких действий, в результате которых пострадала бы безопасность абонентов", - заявил он.
В компании заявили также, что в ряде случаев точки подключения - жилые дома и предприятия - не соответствовали техническим требованиям, поэтому подключение было невозможно.
"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", - поставщик газа на рынок Армении.