Армянский регулятор оштрафовал "Газпром Армения" на 20 тысяч долларов

"КРОУ оштрафовала "Газпром Армения" на 10 миллионов драмов (свыше 20 тысяч долларов), сочтя, что в ряде случаев компанией не были соблюдены условия подключения (абонентов – ред.) к сети, заявки не включались в план подключения", - говорится в сообщении.