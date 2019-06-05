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РИА Новости

Киев отказался обсуждать особый статус Донбасса

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Представители Киева на встрече политической подгруппы в Минске отказались обсуждать один из основных вопросов — предоставление Донбассу особого статуса, заявила полпред в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.
По ее словам, представители ДНР настаивали на выстраивании работы в том порядке и хронологии, которые предусмотрены комплексом мер по урегулированию ситуации на востоке Украины и соответствуют логике его реализации.
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Никонорова отметила, что в первую очередь необходимо начать диалог о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса и его закреплении в конституции Украины.
"Однако украинские представители отказались обсуждать вопросы повестки дня. Это явно подтверждает тот факт, что прогресс в рабочей группе зависит именно от наличия политической воли касательно выполнения обязательств по Минским соглашениям. На данный момент мы вынуждены констатировать, что такой воли нет", — добавила полпред ДНР.
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но в действие его так и не ввели. Осенью прошлого года украинский парламент продлил действие закона до конца 2019-го. В документе говорится, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода из Донбасса "незаконных формирований".
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРМИД ДНРДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну и о чём можно с такой властью договариваться? Ни о чём!
5 июня, 19:12
Владимир Белогорский
2900102
Чечню захватили террористы, Хаттаб и прочие арабы с украинцами. С кем там договариваться? А в Донбассе ваши родные шахтёры. Чего же с ними не договориться?
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