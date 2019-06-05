Киев отказался обсуждать особый статус Донбасса

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Представители Киева на встрече политической подгруппы в Минске отказались обсуждать один из основных вопросов — предоставление Донбассу особого статуса, заявила полпред в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова.

По ее словам, представители ДНР настаивали на выстраивании работы в том порядке и хронологии, которые предусмотрены комплексом мер по урегулированию ситуации на востоке Украины и соответствуют логике его реализации.

Никонорова отметила, что в первую очередь необходимо начать диалог о вступлении в силу закона об особом статусе Донбасса и его закреплении в конституции Украины.

"Однако украинские представители отказались обсуждать вопросы повестки дня. Это явно подтверждает тот факт, что прогресс в рабочей группе зависит именно от наличия политической воли касательно выполнения обязательств по Минским соглашениям. На данный момент мы вынуждены констатировать, что такой воли нет", — добавила полпред ДНР.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но в действие его так и не ввели. Осенью прошлого года украинский парламент продлил действие закона до конца 2019-го. В документе говорится, что особый статус вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода из Донбасса "незаконных формирований".