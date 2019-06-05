Медведчук продолжит вести переговоры по Донбассу

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.

"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать минские соглашения", - заявил в среду Медведчук в своем микроблоге в Twitter

Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе. В апреле бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В мае глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.