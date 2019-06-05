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РИА Новости

Медведчук продолжит вести переговоры по Донбассу

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что продолжит вести переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.
"Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать крупную фракцию в парламенте и реализовать минские соглашения", - заявил в среду Медведчук в своем микроблоге в Twitter.
Ранее Медведчук заявил, что продолжит заниматься вопросом возврата пленных из Донбасса независимо от позиции нового президента Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин продолжит взаимодействие с Медведчуком, если он со своей стороны сможет реализовать гуманитарные инициативы, в том числе по вопросу удерживаемых лиц в Донбассе. В апреле бывший президент Украины Петр Порошенко поручил Службе безопасности рассмотреть целесообразность участия Медведчука в переговорах по освобождению пленных в Донбассе. В мае глава администрации Зеленского Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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