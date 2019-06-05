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РИА Новости

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Вчера, 18:08
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Красногорский городской суд арестовал по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина Нарека Степаняна, неофициально работавшего барменом в заведении, рядом с которым произошла драка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Степанян останется под стражей до 2 августа.
Никита Белянкин
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Ходатайство об аресте заявил следователь СК Алексей Титов. По его словам, еще не все фигуранты дела установлены и задержаны.
Степаняна обвиняют в хулиганстве. Как следует из оглашенных в суде материалов, вины он не признает.
Адвокат обвиняемого заявил, что тот во время происшествия "находился на рабочем месте", "под камеры не попал", "нецензурной бранью не выражался, угрозы убийством не высказывал".
Кадры с задержанным по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
4 июня, 18:00
Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ 
Всего суд зарегистрировал три ходатайства об аресте: одно — по обвинению в убийстве и два — в хулиганстве.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала толпа, и погиб от удара ножом в сердце.
По делу задержаны четыре человека, в том числе и тот, кто, как считает СК, нанес смертельное ранение.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеМосковская областьПроисшествия
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