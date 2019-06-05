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РИА Новости

РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru создали совместное предприятие

Вчера, 18:04
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ - Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.
Фонд сообщает, что компании "получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы и запускают крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ".
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Доля Alibaba в совместном предприятии AliExpress Russia составит 47,8%, "Мегафона" - 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.Ru - 15%.
Отмечается, что Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress. "Мегафон" продаст Alibaba Group свою долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliExpress Россия.
Mail.ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере 182 миллионов долларов. РФПИ, в свою очередь, инвестирует в СП 100 миллионов долларов и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму 194 миллиона долларов. "После исполнения данного опциона на покупку дополнительных акций СП AliExpress Россия фонд будет владеть 12,9% в СП, а доля владения голосующими акциями составит 9,6%",- отмечается в релизе.
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"Это знаковое соглашение, которое создаст значительные преимущества для потребителей и беспрецедентные возможности для роста объема и качества услуг. РФПИ продолжает поддерживать ускорение цифровой трансформации российской экономики путем расширения рынка электронной коммерции. Объединение опыта компаний-лидеров в области социальной коммерции и глобальной розничной торговли открывает новую эру для российского рынка", - прокомментировал сделку глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В рамках партнерства СП AliExpress Россия и Mail.ru Group заключают соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы.
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Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияЭкономика
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