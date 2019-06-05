РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru создали совместное предприятие

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru Group объявили о подписании обязывающей документации по созданию совместного предприятия в России и СНГ - Aliexpress Russia, говорится в сообщении РФПИ.

Фонд сообщает, что компании "получили одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы и запускают крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ с целью интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ".

Доля Alibaba в совместном предприятии AliExpress Russia составит 47,8%, "Мегафона" - 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.Ru - 15%.

Отмечается, что Alibaba Group инвестирует 100 миллионов долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress. "Мегафон" продаст Alibaba Group свою долю в 9,97% в Mail.ru Group в обмен на 24,3% долю в СП AliExpress Россия.

Mail.ru Group передаст СП свой бизнес электронной коммерции Pandao и денежные средства в размере 182 миллионов долларов. РФПИ, в свою очередь, инвестирует в СП 100 миллионов долларов и может приобрести у Alibaba Group акции СП на сумму 194 миллиона долларов. "После исполнения данного опциона на покупку дополнительных акций СП AliExpress Россия фонд будет владеть 12,9% в СП, а доля владения голосующими акциями составит 9,6%",- отмечается в релизе.

"Это знаковое соглашение, которое создаст значительные преимущества для потребителей и беспрецедентные возможности для роста объема и качества услуг. РФПИ продолжает поддерживать ускорение цифровой трансформации российской экономики путем расширения рынка электронной коммерции. Объединение опыта компаний-лидеров в области социальной коммерции и глобальной розничной торговли открывает новую эру для российского рынка", - прокомментировал сделку глава РФПИ Кирилл Дмитриев.