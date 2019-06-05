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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Защита Калви подала ходатайство для поездки бизнесмена на ПМЭФ

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Илья ПиталевОснователь фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Защита находящегося под домашним арестом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви подавала ходатайство о поездке бизнесмена на Петербургский международный экономический форум, но пока не получила ответа от следствия, сообщил РИА Новости адвокат инвестора Дмитрий Савочкин.
"Ходатайство следователям подавалось. Постановления следователя с какой-либо реакцией на ходатайство у нас нет. У нас нет постановления ни об отказе, ни об удовлетворении. Я тоже читаю новости, вижу, что ФСИН согласны организовать визит. Но отправная точка - это постановление следователя", - подчеркнул Савочкин.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
3 июня, 13:06
В Кремле предпочли бы, чтобы Калви не имел проблем с законом
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест. В мае пресс-служба Baring Vostok сообщила, что Калви надеется принять участие в мероприятиях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, где он давно зарегистрирован как участник.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумДело Bаring VostokПетербургский международный экономический форум (фонд)ПроисшествияЭкономика
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