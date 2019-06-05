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РИА Новости

"Нафтогаз" заявил о готовности к диалогу с Россией по транзиту газа

Вчера, 18:01
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КИЕВ, 5 июня - РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" готова к конструктивному диалогу по контракту на транзит российского газа по украинской территории с 2020 года и готов "включить в периметр переговоров новые судебные споры", заявил глава компании Андрей Коболев.
"Мы готовы к конструктивному диалогу по контракту на транзит газа газа с 2020 года года и готовы (всегда были) включить в периметр переговоров новые судебные споры", - написал Коболев в Facebook.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду заявил, что Россия не отказывается от пролонгации договора с Украиной по транзиту газа, но нужно решить ряд вопросов, сотрудничество должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях. Также он высказал надежду на то, что у нового руководства Украины прагматичность возобладает над политическими спекуляциями и транзит российского газа через страну сохранится.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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Андрей КоболевНафтогаз УкраиныДмитрий МедведевУкраинаЭкономика
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