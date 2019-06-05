РЖД закупит 13 новых "Сапсанов"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан", и компания планирует заключить соответствующий контракт в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Совет директоров ОАО "РЖД" одобрил сделку по покупке 13 высокоскоростных поездов "Сапсан". Контракт будет заключён в рамках Петербургского международного экономического форума", - сообщили в пресс-службе компании в среду.