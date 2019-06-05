Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:59Z
https://ria.ru/20190605/1555294306.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155529/55/1555295524_0:103:1000:666_1036x0_80_0_0_49d4e788bb4ff81109bfe4626c4b31d0.jpg
РИА Новости

Бармен не признал вину по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Вчера, 17:59
1605
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде фигурантам дела об убийстве Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде фигурантам дела об убийстве Никиты Белянкина. 5 июня 2019
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нарек Степанян, неофициально работавший барменом в заведении "Бир Хаус" и, по версии следствия, участвовавший в конфликте, в результате которого погиб экс-спецназовец Никита Белянкин, не признал вину в хулиганстве, следует из оглашённых в Красногорском городском суде материалов.
Адвокат обвиняемого заявил, что Степанян во время происшествия "находился на рабочем месте", "под камеры не попал", "нецензурной бранью не выражался, угрозы убийством не высказывал".
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
Адвокат 26-летнего гражданина Армении отметил, что "в социальных сетях публикуются недостоверные сведения, а также угрозы расправой" над его подзащитным, которого обвиняют в хулиганстве, а не в убийстве. Он попросил закрыть процесс, но суд отказался и приступил к исследованию материалов.
Ходатайство об аресте заявил следователь Следственного комитета РФ Алексей Титов. Он сообщил, что "ещё не все фигуранты установлены и задержаны".
Никита Белянкин
Вчера, 12:04
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Всего в среду Красногорский городской суд зарегистрировал три ходатайства на арест: один по убийству, два по хулиганству.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в подмосковном Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны четыре подозреваемых. В среду СК России сообщил, что одному из них, которого следствие считает человеком, нанесшим смертельное ранение, предъявлено обвинение.
7101103
Обсудить 2
Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
РИА
Новости
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Киев отказался обсуждать особый статус Донбасса
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
Лента
новостей
Никита Белянкин
Миронов предложил посмертно наградить экс-спецназовца Белянкина
Катера ВМС Украины
СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
"Нафтогаз" заявил о готовности к диалогу с Россией по транзиту газа
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet 100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
В МЧС рассказали о недопуске подкрепления к горевшему SSJ100 в Шереметьево
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния