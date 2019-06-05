Бармен не признал вину по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Нарек Степанян, неофициально работавший барменом в заведении "Бир Хаус" и, по версии следствия, участвовавший в конфликте, в результате которого погиб экс-спецназовец Никита Белянкин, не признал вину в хулиганстве, следует из оглашённых в Красногорском городском суде материалов.

Адвокат обвиняемого заявил, что Степанян во время происшествия "находился на рабочем месте", "под камеры не попал", "нецензурной бранью не выражался, угрозы убийством не высказывал".

Адвокат 26-летнего гражданина Армении отметил, что "в социальных сетях публикуются недостоверные сведения, а также угрозы расправой" над его подзащитным, которого обвиняют в хулиганстве, а не в убийстве. Он попросил закрыть процесс, но суд отказался и приступил к исследованию материалов.

Ходатайство об аресте заявил следователь Следственного комитета РФ Алексей Титов. Он сообщил, что "ещё не все фигуранты установлены и задержаны".

Всего в среду Красногорский городской суд зарегистрировал три ходатайства на арест: один по убийству, два по хулиганству.