Россия и Китай будут развивать практику расчетов в национальных валютах

"Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах. Только что заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.