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РИА Новости

В ООН высоко оценили модельные законы Межпарламентской ассамблеи СНГ

Вчера, 17:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Директор Форума по беженцам Управления Верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев Дэниел Эндрес высоко оценил модельные законы Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ) в этой области.
"Я считаю, что наиболее важной стороной этих модельных законов является их социальная направленность. Эти законы нацелены на интеграцию беженцев в социальную жизнь той страны, в которую они прибывают - у беженцев есть возможность ходить в школы, получить услуги в здравоохранении, получить работу и платить налоги в той стране, в которой они находятся. Это очень большие плюсы модельных законов (МПА СНГ), с которыми я успел ознакомиться. И я считаю, что эту практику нужно перенять всему миру", - сообщил он журналистам.
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Эндрес и Генеральный секретарь - руководитель секретариата Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий в среду подписали меморандум о взаимопонимании между Межпарламентской ассамблеей и Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Как отметил Кобицкий перед церемонией подписания, МПА СНГ высоко ценит усилия ООН в этом направлении и считает целесообразным привлечение экспертов УВКБ ООН при подготовке модельного закона о беженцах, который разрабатывается в настоящее время.
"Ваш опыт и возможность экспертизы наших документов, я думаю, будут востребованы", - отметил он.
"Законотворчество в области миграции и беженцев открывает нам широкие перспективы для сотрудничества... Но мне кажется, что (к взаимодействию в этой сфере - ред.) надо добавить и практику применения этих законов", - добавил Эндрес.
Модельный закон - законодательный акт рекомендательного характера, принимается для унификации законодательств разных государств или субъектов федерации.
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