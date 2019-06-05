В ООН высоко оценили модельные законы Межпарламентской ассамблеи СНГ

"Я считаю, что наиболее важной стороной этих модельных законов является их социальная направленность. Эти законы нацелены на интеграцию беженцев в социальную жизнь той страны, в которую они прибывают - у беженцев есть возможность ходить в школы, получить услуги в здравоохранении, получить работу и платить налоги в той стране, в которой они находятся. Это очень большие плюсы модельных законов (МПА СНГ), с которыми я успел ознакомиться. И я считаю, что эту практику нужно перенять всему миру", - сообщил он журналистам.