Зеленский мог бы снизить накал напряженности в Донбассе, заявил Грызлов

Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. У президента Украины Владимира Зеленского есть все возможности, чтобы снизить накал напряженности в Донбассе, но пока они не реализуются, заявил полпред РФ Борис Грызлов по итогам первой встречи контактной группы после вступления в должность нового президента Украины и изменения состава украинской делегации.

"У президента Украины есть все возможности, чтобы уже сейчас снизить накал напряженности в Донбассе. Пока эти возможности не реализуются", - заявил Грызлов журналистам.

По его мнению, свидетельством позитивных перемен в позиции Украины должны стать реальные шаги.

"Важно, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые уже выполнили Донецк и Луганск. В том числе ввел неотвратимую ответственность для своих силовых структур за нарушение режима прекращения огня, опубликовал соответствующие приказы", - заявил Грызлов журналистам.

Он отметил также, что "исключительно важно, чтобы заявленные сегодня намерения и достигнутые договоренности воплотились в реальные шаги". "Только это может быть свидетельством позитивных перемен в позиции Украины в минском процессе", - считает полпред РФ.

По его словам, "принципиально важно, чтобы Киев выполнил обязательства по освобождению удерживаемых лиц, которых должен был вернуть в Донбасс еще в декабре 2017 года".