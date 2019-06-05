Американка стала самой юной путешественницей, побывавшей в 196 странах

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американка Лекси Элфорд вошла в Книгу рекордов Гиннеса, к 21 году посетив 196 суверенных государств, сообщает UPI.
Ранее рекордсменом считался Джеймс Асквит, который смог совершить столь масштабное путешествие к 24 годам.
Сложнее всего Лекси было посетить Северную Корею. Но за такую поездку ей засчитали нахождение в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Это был финальный этап миссии.
"Сложнее всего доказать тот факт, что я была во всех этих местах. Нужно было получить свидетельства в каждой стране, которые посещала: показать билеты на самолет, штампы в паспорте, квитанции за проживание, вести журналы учета", — рассказала путешественница.