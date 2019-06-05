Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T21:48Z
https://ria.ru/20190605/1555293476.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152741/77/1527417719_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_a862abdf9182240384ef5a37fc58cf6f.jpg
РИА Новости
Туризм

Американка стала самой юной путешественницей, побывавшей в 196 странах

Вчера, 23:01
1079
© Depositphotos / SimpleFotoТуристка
Туристка
© Depositphotos / SimpleFoto
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Американка Лекси Элфорд вошла в Книгу рекордов Гиннеса, к 21 году посетив 196 суверенных государств, сообщает UPI.
Ранее рекордсменом считался Джеймс Асквит, который смог совершить столь масштабное путешествие к 24 годам.
Сложнее всего Лекси было посетить Северную Корею. Но за такую поездку ей засчитали нахождение в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Это был финальный этап миссии.

"Сложнее всего доказать тот факт, что я была во всех этих местах. Нужно было получить свидетельства в каждой стране, которые посещала: показать билеты на самолет, штампы в паспорте, квитанции за проживание, вести журналы учета", — рассказала путешественница.

Дубай
2 июня, 08:00
Роза Сябитова — о Байкале, жизни на Сицилии и бесплатных путешествиях
713103
Северная КореяЮжная КореяКНДРТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу
РИА
Новости
Заявление Министра иностранных РФ Сергея Лаврова по итогам российско-японских консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате два плюс два, Токио. 30 мая 2019
Лавров прокомментировал решение ПАСЕ по России
Обломки памятника участникам Великой Отечественной войны в села Фундыково Нижегородской области
В Госдуме потребовали демонтировать дорогу из обломков воинского монумента
Мероприятия в Нормандии по случаю 75-летия высадки союзников
Французы хотели приглашения Путина на торжества в Нормандии, показал опрос
Лента
новостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал, что Керри предлагал провести второй референдум по Крыму
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 20 мая 2019
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгрессмены направили Трампу письмо с призывом продлить ДСНВ с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский и Председатель Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе. 5 июня 2019
Европейский эксперт оценил итоги визита Зеленского в Брюссель
Молодожены
Амстердам предлагает гостям необычную экскурсию - супруга-гида на один день
Мемориальный комплекс на пляже Омаха, месте высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны
Во Франции ветеран в 97 лет прыгнул с парашютом в честь высадки в Нормандии
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера
Французские истребители Rafale. Архивное фото
В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом. 27 мая 2019
Лавров: Россия ожидает от США заявления о недопустимости ядерной войны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
Лента новостейМолния