Синоптики предупредили о жаре в Москве в выходные

"У нас сохранится жаркая погода, которую будет определять антициклон, воздух сухой, атмосферное давление повышенное, возможно, небольшая облачность. С каждым днем в Москве становится все теплее, дневная температура в пятницу составит плюс 29-31, в ночь на субботу ожидается 17-19 градусов тепла, 9 июня - до 31-33 градусов. Осадков в предстоящие выходные мы не ожидаем", - рассказала Позднякова.