Mail.ru пообещал оперативно восстановить работу почтового сервиса

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru возникли из-за пожара в одном из дата-центров; возгорание локализовано, в ближайшее время работоспособность сервисов компании будет полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group.

Согласно сайту downdetector.ru, около 15.30 мск пользователи почтового сервиса Mail.ru начали жаловаться на сбои в работе почты.

Как рассказали в Mail.ru, в одном из арендованных дата-центров в Москве произошел пожар, для тушения которого понадобилось отключить часть серверов.