Mail.ru пообещал оперативно восстановить работу почтового сервиса

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проблемы в работе почтового сервиса Mail.ru возникли из-за пожара в одном из дата-центров; возгорание локализовано, в ближайшее время работоспособность сервисов компании будет полностью восстановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе Mail.ru Group.
Согласно сайту downdetector.ru, около 15.30 мск пользователи почтового сервиса Mail.ru начали жаловаться на сбои в работе почты.
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Как рассказали в Mail.ru, в одном из арендованных дата-центров в Москве произошел пожар, для тушения которого понадобилось отключить часть серверов.
"На данный момент возгорание локализовано. Техническая команда Mail.ru Group быстро отреагировала на ситуацию и перенесла основные нагрузки в другие дата-центры, но часть сервисов компании могут работать с ограничениями. Пользовательские данные не пострадали. В ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена", - уточнил представитель компании.