Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы в среду арестовал ученого Романа Ковалева по делу Виктора Кудрявцева, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Постановлением Лефортовского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалеву Роману на срок до 5 августа", — сказала собеседница агентства. Он обвиняется по статье 275 УК России ("Госизмена").
Согласно данным с сайта Московского физико-технического института (МФТИ), Ковалев — кандидат физматематических наук, доцент, заместитель завкафедрой космических летательных аппаратов МФТИ по специализации "Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли".
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Во вторник Мосгорсуд оставил ученого в СИЗО до 20 июля.