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РИА Новости

Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене

Вчера, 17:47
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы в среду арестовал ученого Романа Ковалева по делу Виктора Кудрявцева, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
"Постановлением Лефортовского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалеву Роману на срок до 5 августа", — сказала собеседница агентства. Он обвиняется по статье 275 УК России ("Госизмена").
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктор Кудрявцев с супругой на заседании Московского городского суда
Вчера, 14:57
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Согласно данным с сайта Московского физико-технического института (МФТИ), Ковалев — кандидат физматематических наук, доцент, заместитель завкафедрой космических летательных аппаратов МФТИ по специализации "Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли".
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцев был арестован в июле 2018 года. По версии следствия, он отправлял секретные данные в Фон Кармановский институт гидродинамики (Бельгия), являющийся научно-исследовательским центром НАТО, с которым ЦНИИмаш реализовывал совместный проект. Во вторник Мосгорсуд оставил ученого в СИЗО до 20 июля.
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Виктор КудрявцевОбыски в "Роскосмосе"ЦНИИМАШМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Н-да. Надо повышать уровень безопасности на секретных разработках. К сожалению, ученые в наши дни - ум, но больше не честь и совесть. Это насколько же нужно быть циничным внутри, чтобы намеренно ставить под угрозу всех окружающих тебя людей.
5 июня, 21:21
Юля Веточкина
3300005
Ухо Пентагона аж слюнями брызжит,как змея ядовитой слюной!!!Великого ученого и его ученика тоже изменщика решили возвести в ранг святых!!!Одно слово либералы!!!Пожизненное и пусть в тюрьме работают!!!
5 июня, 20:49
bboss.97822
2910014
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