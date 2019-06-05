Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лефортовский районный суд Москвы в среду арестовал ученого Романа Ковалева по делу Виктора Кудрявцева, ему предъявлено обвинение в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением Лефортовского суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Ковалеву Роману на срок до 5 августа", — сказала собеседница агентства. Он обвиняется по статье 275 УК России ("Госизмена").

Согласно данным с сайта Московского физико-технического института (МФТИ), Ковалев — кандидат физматематических наук, доцент, заместитель завкафедрой космических летательных аппаратов МФТИ по специализации "Газодинамика. Дистанционное зондирование Земли".