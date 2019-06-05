На Кубани суд заявил, что не нарушал права автопроизводителей

КРАСНОДАР, 5 июн - РИА Новости. Принцип состязательности в делах по искам покупателей автомобилей к производителям, о неправосудности которых заявили автоконцерны, нарушен не был, при этом стороны не исчерпали всех способов защиты, заявил РИА Новости председатель Первомайского районного суда Краснодара Кирилл Фойгель, где рассматривался ряд дел данной категории.

В конце мая представитель Hyundai Юлия Тихонравова сообщила РИА Новости, что в Совет по противодействию коррупции при президенте РФ, в ФСБ РФ, генеральному прокурору, в Высшую квалификационную коллегию судей направлено коллективное обращение от крупных автопроизводителей, включая Hyundai, KIA, Mercedes, Jaguar, Land Rover, о систематических нарушениях прав изготовителей при отправлении правосудия в судах Краснодарского края, направленных на причинение имущественного вреда путем злоупотребления правом под прикрытием исков в защиту прав потребителей. Эту информацию подтвердил и представитель KIA. По его словам, автопроизводители просят дать правовую оценку и провести проверку работы некоторых судов Кубани в части вынесения решений по искам о защите прав потребителей против автопроизводителей.

По словам Фойгеля, с 2017 по 2019 годы в его суде рассмотрено 11 дел данной категории, решения по девяти из них стали предметом рассмотрения в Краснодарском краевом суде и были оставлены без изменения.

"Состязательность процесса судами и судьями не нарушается, уверяю вас… Не исчерпали (стороны) до конца возможности обжаловать далее… Не использованы все доступные методы судебной защиты. Есть Верховный суд. Краснодарские суды в лице первой инстанции, второй и в лице третьей в большинстве своих дел сказали: решение законно. Судебный контроль был этих судебных актов", - сказал Фойгель. Он отметил, что только одно или два решения его инстанции дошли до Верховного суда. Кроме того, Фойгель обратил внимание на то, что к делам данной категории всегда привлекаются эксперты и не исключил возможные нарушения с их стороны.

"Могу предположить (нарушения со стороны экспертов). Со стороны судей - сомневаюсь... Если обвиняют судей… в совершении каких-то нарушений, преступлений, ну, для этого есть следственные органы, ну, обращайтесь в следственные органы", - сказал он.

Фойгель добавил, что дела данной категории в настоящее время истребованы из его ведомства Краснодарским краевым судом для изучения. Он предположил, что вышестоящая инстанция запросила их для обобщения судебной практики по ним.

Ранее квалификационная коллегия судей Краснодарского края сообщила РИА Новости, что в связи с коллективным обращением представителей заводов-изготовителей и импортеров автомобилей образовала комиссию для проверки сведений о совершении судьями Краснодарского края дисциплинарных проступков, пообещав проинформировать о результатах проверки.