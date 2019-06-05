Контактная группа подготовит новое соглашение о прекращении огня в Донбассе

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Участники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на следующей встрече 19 июня, заявил полпред РФ Борис Грызлов по итогам первой встречи контактной группы после вступления в должность нового президента Украины и изменения состава украинской делегации.

"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня. При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные, реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия", - сообщил Грызлов журналистам.