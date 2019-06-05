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РИА Новости

Контактная группа подготовит новое соглашение о прекращении огня в Донбассе

Вчера, 17:39
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Участники минской контактной группы договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на следующей встрече 19 июня, заявил полпред РФ Борис Грызлов по итогам первой встречи контактной группы после вступления в должность нового президента Украины и изменения состава украинской делегации.
"Стороны договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для возможного подписания уже на следующей встрече 19 июня. При этом есть понимание сторон, что это новое соглашение должно в обязательном порядке предусматривать дополнительные, реально действенные меры контроля за соблюдением перемирия", - сообщил Грызлов журналистам.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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