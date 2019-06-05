Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T18:08Z
https://ria.ru/20190605/1555292392.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155482/95/1554829538_0:447:2844:2047_1036x0_80_0_0_cb88e7a60f6429953238f4ad5cdffcf7.jpg
РИА Новости

Комитет Рады не поддержал предложение Зеленского уволить министра обороны

Вчера, 17:36
425
© AFP 2019 / Sergei SupinskyПолицейские у здания Верховной Рады Украины в Киеве
Полицейские у здания Верховной Рады Украины в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
Полицейские у здания Верховной Рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Комитет Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны не поддержал представленный президентом Владимиром Зеленским проект увольнения министра обороны Степана Полторака, передает агентство УНИАН.
"Соответствующее решение было принято на заседании комитета, на котором присутствовал и сам Полторак. При обсуждении вопроса депутаты заявляли о том, что после увольнения Полторака министерство "обезглавливается", - пишет агентство в среду.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Вчера, 17:29
Зеленский назвал цель досрочных выборов в Раду
После обсуждения на голосование было поставлено два предложения - не поддерживать проект постановления об увольнении Полторака до озвучивания президентом предложения относительно следующего министра или рекомендовать Раде определиться своим голосованием по представлению президента.
В комментарии журналистам представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сообщил, что на должность министра обороны уже есть несколько претендентов.
0130101
Обсудить 0
Степан ПолторакВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой в Киеве
Зеленский назвал цель досрочных выборов в Раду
РИА
Новости
Комитет Рады поддержал предложение Зеленского отправить в отставку Климкина
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Контактная группа подготовит новое соглашение о прекращении огня в Донбассе
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"
Лента
новостей
Ульяна Супрун
Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского
В ДНР настаивают на разработке проекта мер контроля перемирия в Донбассе
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко
Бойко прокомментировал визит Зеленского в Брюссель
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Последствия обстрела поселка Лозовое в Донецкой области
Киев отказался обсуждать особый статус Донбасса
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Евросоюз готов помочь Украине реформировать энергетику
Председатель Европейского совета Дональд Туск во время заявления для прессы по итогам саммита ЕС-КНР в Брюсселе
Туск подтвердил планы проведения саммита ЕС-Украина в июле
Катера ВМС Украины
СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Зеленский мог бы снизить накал напряженности в Донбассе, заявил Грызлов
Президент Украины Владимир Зеленский
Администрация Зеленского начала расследование из-за обвинений в плагиате
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР отметили заинтересованность Киева в диалоге по Донбассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
Лента новостейМолния