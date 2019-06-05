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РИА Новости

В МВФ оценили возможные потери мирового ВВП из-за конфликта США и Китая

Вчера, 17:31
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© AP Photo / Color China PhotoПлакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу
© AP Photo / Color China Photo
Плакат с изображением президента США Дональда Трампа и сообщением о введении 25% торговых пошлин на товары из Китая в Гуанчжоу. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Мировой ВВП может потерять 0,3% к 2020 году из-за американо-китайского торгового конфликта, говорится в докладе МВФ к встрече финансовой "двадцатки" в Японии 8-9 июня.
"Напряженность в торговых отношениях может сохраниться или возрасти в будущем. Новые пошлины, вводимые Соединенными Штатами и Китаем, вероятно, будут ослаблять торговлю и довлеть над финансовым рынком, неблагоприятно влияя на инвестиции, производительность и рост. Подсчеты показывают, что недавно объявленные пошлины могут уменьшить мировой ВВП на 0,3% к 2020 году", - говорится в документе.
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Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на импорт китайских товаров годовым объемом поставок около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов в год. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок 60 миллиардов долларов.
Торговые войны США
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Торговые войны СШАВ начале 2018 года Дональд Трамп под предлогом необходимости защитить интересы американского бизнеса объявил о введении дополнительных пошлин и повышенных тарифов на ряд иностранных товаров. Подробнее о том, как отреагировали на эти действия торговые партнеры США, – в инфографике Ria.ru.
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КитайСШАЭкономика
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