Эксперт прокомментировал отставку врио главы Астраханской области

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с кадровыми решениями в Москве, где он может получить место в федеральных структурах, считает политолог Марат Баширов.

Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, назначил врио Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля. Высокопоставленный источник сообщил РИА Новости, что отставка Морозова связана с его семейными обстоятельствами, он будет работать в одной из российских спецслужб.

"Отставка очень неожиданная, но я не думаю, что она связана с каким-то недовольством президента Путина уже бывшим врио губернатора Сергеем Морозовым. Я хочу сказать, что у нас уже была такая история. Она была связана с господином Зиничевым. Это был силовик, который пошел руководить Калининградской областью, а потом ушел в отставку. На сегодняшний день мы знаем, что он стал министром Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", - рассказал Баширов РИА Новости.

По его словам, уход Морозова тоже связан с какими-то возможными будущими кадровыми решениями в Москве, потому что Сергей Морозов на хорошем счету у президента.