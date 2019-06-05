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РИА Новости

Эксперт прокомментировал отставку врио главы Астраханской области

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Морозов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей Морозов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Сергей Морозов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Отставка врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с кадровыми решениями в Москве, где он может получить место в федеральных структурах, считает политолог Марат Баширов.
Президент РФ Владимир Путин в среду принял отставку Морозова, назначил врио Астраханской области Игоря Бабушкина, сообщила пресс-служба Кремля. Высокопоставленный источник сообщил РИА Новости, что отставка Морозова связана с его семейными обстоятельствами, он будет работать в одной из российских спецслужб.
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"Отставка очень неожиданная, но я не думаю, что она связана с каким-то недовольством президента Путина уже бывшим врио губернатора Сергеем Морозовым. Я хочу сказать, что у нас уже была такая история. Она была связана с господином Зиничевым. Это был силовик, который пошел руководить Калининградской областью, а потом ушел в отставку. На сегодняшний день мы знаем, что он стал министром Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций", - рассказал Баширов РИА Новости.
По его словам, уход Морозова тоже связан с какими-то возможными будущими кадровыми решениями в Москве, потому что Сергей Морозов на хорошем счету у президента.
"Президент был у него 14 мая последний раз. И это был достаточно доброжелательный визит. И, возможно, тогда обсуждалось нечто, что может случиться через некоторое время с кадровыми ротациями в Москве. Я думаю, это возможное кадровое решение, связанное с изменениями в федеральных органах власти. Прямая параллель с тем, что произошло с Зиничевым", - отметил Баширов.
Временно исполняющий обязанности губернатор Астраханской области Сергей Морозов во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 29 января 2019
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Биография Сергея Морозова
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