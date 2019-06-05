Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.

Ранее на 20 тысяч рублей суд оштрафовал представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы. Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко приговорили к штрафу в размере 12 тысяч рублей по административному делу за нарушение порядка участия в публичном мероприятии, в дальнейшем в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти.

"Бондарев – штраф в 10 тысяч рублей, Ширшиков – штраф в 15 тысяч рублей, Мухаматьянов – штраф в 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, все они признаны виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Рассмотрение дела в отношении еще одного участника перенесено на 1 июля.