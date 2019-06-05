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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУчастники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Ранее на 20 тысяч рублей суд оштрафовал представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы. Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко приговорили к штрафу в размере 12 тысяч рублей по административному делу за нарушение порядка участия в публичном мероприятии, в дальнейшем в отношении него возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти.
"Бондарев – штраф в 10 тысяч рублей, Ширшиков – штраф в 15 тысяч рублей, Мухаматьянов – штраф в 10 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, все они признаны виновными по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Рассмотрение дела в отношении еще одного участника перенесено на 1 июля.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге
3 июня, 10:42
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В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.
20111715
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Сейчас всех арестуют, а потом окажется что никто почему-то не выходит на митинг против. Ай ад власть, ну находчивая. Да стройте сразу мечеть, через 10 лет опять тёрки начнутся.
5 июня, 17:30
ХоХочу официально заявить, что
800009
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