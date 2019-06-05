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РИА Новости

Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта". Об этом он заявил на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском.
Зеленский находится в Брюсселе с первым визитом в качестве главы украинского государства.
"Европейская интеграция — это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", — приводятся слова президента на странице его администрации в твиттере.
Кроме того, по словам Зеленского, это станет путем к "демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".
Туск со своей стороны пообещал, что Евросоюз продолжит финансово поддерживать Киев вне зависимости от ситуации в Донбассе.
Ранее Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума по этому поводу.
По инициативе прежнего президента Петра Порошенко курс Украины в ЕС и НАТО законодательно закреплен в конституции. При этом в Евросоюзе отмечали, что говорить о членстве Украины в ближайшие годы нереалистично, а бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен предупреждал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достичь соответствия множеству критериев, на что уйдет много времени.
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Популярные комментарии
Да-да, таких там и ждут, которые сначала дали обчистить арсеналы с оружием, потом десятки тысяч пропустили через войну и имеют пробелмы с психикой, навыками убивать, да еще и нищие, нет контроля над границей, экономика на ладан дышит. А так да, прекрасный кандидат.
5 июня, 17:33
ХоХочу официально заявить, что
92130107
Россия есть империя нравится это кому то или нет.
5 июня, 18:27
Ольга Зайцева
59300011
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