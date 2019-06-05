Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"

КИЕВ, 5 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление страны в ЕС смертью "российского имперского проекта". Об этом он заявил на встрече в Брюсселе с главой Евросовета Дональдом Туском.

Зеленский находится в Брюсселе с первым визитом в качестве главы украинского государства.

"Европейская интеграция — это обеспечение системных внутренних изменений в государстве, имплементация реформ и обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации с ЕС. Это гарантия независимости Украины, благосостояния украинцев, ускоренного экономического роста", — приводятся слова президента на странице его администрации в твиттере.

Кроме того, по словам Зеленского, это станет путем к "демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве".

Туск со своей стороны пообещал, что Евросоюз продолжит финансово поддерживать Киев вне зависимости от ситуации в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что Украина обязательно вступит в НАТО, но только после референдума по этому поводу.