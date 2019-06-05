В Подмосковье центральной площадкой Дня России станет Сергиев Посад

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Центральной площадкой празднования Дня России в Московской области станет фестиваль "Русский мир" в городе Сергиев Посад, говорится в пресс-релизе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
"Фестиваль "Русский мир", 12 июня, станет центральной площадкой празднования Дня России в Московской области. Его гостями будут около 10 тысяч человек. Несмотря на насыщенную спортивную составляющую, программа мероприятия включает ряд площадок для активного семейного отдыха с детьми любого возраста", - сообщает ведомство.
Отмечается, что гостей фестиваля ждет военно-историческая реконструкция, ярмарки, мастер-классы, мероприятия для детей.
"Фестиваль национальных видов спорта "Русский мир" - отличная возможность провести День России активно, познавательно и, что немаловажно, в кругу семьи. Мы постарались сделать это масштабное событие одинаково интересным для всех поколений и возрастов", - цитирует пресс-служба слова министра Романа Терюшкова.