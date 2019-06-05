Эксперты назвали главный "зеленый" тренд в России

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Концепция "Ноль отходов" или Zero Waste стала самой популярной экологической концепцией среди россиян, считают эксперты, опрошенные РИА Новости в День эколога, который отмечают в стране 5 июня.

"Люди задумываются об осознанном потреблении, о том, сколько мусора оставляют. Сторонники идеи "Ноль отходов" не берут пакеты в супермаркетах, ходят со своим стаканом для чая или кофе, в принципе отказываются от одноразовых вещей. Это довольно большое и разнообразное движение. Появляется все больше экоблогеров, особенно на тему Zero waste, - заявила РИА Новости руководитель пресс-службы отделения Greenpeace в России Виолетта Рябко.

Она уточнила, что проект российского отделения Greenpeace по борьбе с одним из самых распространенных видов мусора - пластиковыми пакетами в супермаркетах - поддерживают 172 тысячи граждан страны.

Координатор проектов "РосЭко" и "МосЭко" Анна Нафиева сказала агентству, что в России уже сложилось целое сообщество активистов zero waste.

"В основном это представители различных экологических НКО и проектов – например, отделение Greenpeace в России, проект "Зеленый Драйвер" Романа Саблина, движение "ЭКА", центр экономии ресурсов, "Мусора.Больше.Нет", "Раздельный сбор", а также экоблогеры.

Как уточнила эксперт, борцы с мусором публикуют практические советы по сокращению отходов и личные истории. "Людям намного комфортнее получать и применять информацию, если они знают, что это кем-то проверено на себе", - отметила Нафиева.

Мнение коллег поддержал руководитель общественной экологической организации "Сделаем!" (Челябинск) Дмитрий Закарлюкин. По его мнению, "Ноль отходов" - это мировой тренд, который пришел и в Россию. Эксперт отметил в разговоре с РИА Новости, что отказ производителей и магазинов от лишней упаковки товаров может сократить количество отходов в стране.

"В мире и в России открывают магазины без упаковки. Это свидетельствует о том, что люди стали думать о том, как потреблять меньше, а не только о том, как перерабатывать производимое", - добавил эксперт.