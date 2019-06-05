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РИА Новости

Взыскание кредитов составило треть от всех гражданских дел в России

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Треть всех гражданских дел, рассмотренных в России в 2018 году, касалась взыскания кредитов и займов, сообщил судья Верховного суда РФ Сергей Асташов на заседании клуба имени Замятина.
"Более 34% из 17 миллионов гражданских дел, рассмотренных в прошлом году, - это дела о взыскании займов и кредитов. При этом удовлетворяется 90%", - сказал судья.
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Он назвал проблему закредитованности граждан серьезной и напомнил, что ВС РФ в одном из своих решений по существу вторгся в договорные отношения и решил, что нельзя требовать тех же высоких процентов, когда краткосрочный заем перерастает в долгосрочный.
Асташов отметил, что к этому решению отнеслись неоднозначно. "Но последующая практика пошла по этому пути, и законодатель пошел по этому пути", - отметил судья.
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