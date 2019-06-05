Взыскание кредитов составило треть от всех гражданских дел в России

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Треть всех гражданских дел, рассмотренных в России в 2018 году, касалась взыскания кредитов и займов, сообщил судья Верховного суда РФ Сергей Асташов на заседании клуба имени Замятина.

"Более 34% из 17 миллионов гражданских дел, рассмотренных в прошлом году, - это дела о взыскании займов и кредитов. При этом удовлетворяется 90%", - сказал судья.

Он назвал проблему закредитованности граждан серьезной и напомнил, что ВС РФ в одном из своих решений по существу вторгся в договорные отношения и решил, что нельзя требовать тех же высоких процентов, когда краткосрочный заем перерастает в долгосрочный.