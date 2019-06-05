Миронов предложил посмертно наградить экс-спецназовца Белянкина

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить убитого в Подмосковье экс-спецназовца Никиту Белянкина.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Белянкин был убит на выходных в ходе массовой драки под Красногорском. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. Дело о ранении этого мужчины соединено в одно производство с делом об убийстве Белянкина, преступления расследуются в центральном аппарате Следственного комитета. СК сообщал ранее, что все участники драки известны, следствие намерено дать их действиям правовую оценку. Пока по делу задержаны четыре человека.
"Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды. Его героизм станет ярким примером мужества российского воина, защищающего людей ценой собственной жизни. Прошу Вас рассмотреть возможность посмертного награждения Никиты Белянкина", - говорится обращении Миронова, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".