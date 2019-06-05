Миронов предложил посмертно наградить экс-спецназовца Белянкина

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Белянкин был убит на выходных в ходе массовой драки под Красногорском. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. Дело о ранении этого мужчины соединено в одно производство с делом об убийстве Белянкина, преступления расследуются в центральном аппарате Следственного комитета. СК сообщал ранее, что все участники драки известны, следствие намерено дать их действиям правовую оценку. Пока по делу задержаны четыре человека.