Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:11Z
https://ria.ru/20190605/1555291171.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155521/55/1555215579_0:0:411:231_1036x0_80_0_0_5e13c35a1ea1699372fd10d21f671811.jpg
РИА Новости

Миронов предложил посмертно наградить экс-спецназовца Белянкина

Вчера, 17:11
840
Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой посмертно наградить убитого в Подмосковье экс-спецназовца Никиту Белянкина.
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Белянкин был убит на выходных в ходе массовой драки под Красногорском. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. Дело о ранении этого мужчины соединено в одно производство с делом об убийстве Белянкина, преступления расследуются в центральном аппарате Следственного комитета. СК сообщал ранее, что все участники драки известны, следствие намерено дать их действиям правовую оценку. Пока по делу задержаны четыре человека.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
"Искренне считаю поступок Никиты Белянкина настоящим подвигом и ходатайствую о присвоении ему посмертно государственной награды. Его героизм станет ярким примером мужества российского воина, защищающего людей ценой собственной жизни. Прошу Вас рассмотреть возможность посмертного награждения Никиты Белянкина", - говорится обращении Миронова, опубликованном в соцсети "ВКонтакте".
2400003
Обсудить 1
Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСергей МироновВладимир ПутинРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде Московской области Сергею Ходжаяну подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
РИА
Новости
Избрание меры пресечения в Красногорском городском суде фигурантам дела об убийстве Никиты Белянкина. 5 июня 2019
Бармен не признал вину по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Эксперты назвали главный "зеленый" тренд в России
Лента
новостей
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Суд получил материалы для ареста подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Специалисты не нашли в воде Яузы причин для гибели рыбы
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
Катера ВМС Украины
СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС
Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
В Москве потушили пожар на крыше административного здания
Актер Станислав Садальский
Садальский считает, что Алибасова могли отравить
Кадр из фильма Красотка
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке "Красотки"
Бывший сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев, обвиняемый в государственной измене, в Лефортовском суде
Ученику Виктора Кудрявцева предъявили обвинение в госизмене
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния