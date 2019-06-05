На завершение западного обхода Иваново дополнительно направят 405 млн руб

ИВАНОВО, 5 июн – РИА Новости. Власти Ивановской области дополнительно направят 405 миллионов рублей на завершения строительства западного обхода областного центра и реконструкции улицы Ивановской в Кохме, соответствующее соглашение подписано в среду между областной администрацией и Росавтодором, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Это важные объекты. Надеюсь, все будет завершено в срок и в соответствующем качестве", - процитировали в пресс-службе слова глава главы региона Станислава Воскресенского.

С вводом в строй западного обхода областного центра объездная дорога города Иваново полностью будет полностью готова. Окончание строительства запланировано на 2020 год. Новая дорога свяжет федеральную трассу М-7 "Волга" подъезд к Иванову с существующим участком западного обхода, сказал собеседник агентства. Также реконструируют пятикилометровый участок по улице Ивановской в Кохме с расширением проезжей части.

"Всего в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог региона предусмотрены более 3,4 миллиарда рублей, из них – 1,6 миллиарда составят средства федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - добавил он.