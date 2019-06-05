Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:06Z
https://ria.ru/20190605/1555291021.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Ивановская область

На завершение западного обхода Иваново дополнительно направят 405 млн руб

Вчера, 17:06
243
ИВАНОВО, 5 июн – РИА Новости. Власти Ивановской области дополнительно направят 405 миллионов рублей на завершения строительства западного обхода областного центра и реконструкции улицы Ивановской в Кохме, соответствующее соглашение подписано в среду между областной администрацией и Росавтодором, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Это важные объекты. Надеюсь, все будет завершено в срок и в соответствующем качестве", - процитировали в пресс-службе слова глава главы региона Станислава Воскресенского.

С вводом в строй западного обхода областного центра объездная дорога города Иваново полностью будет полностью готова. Окончание строительства запланировано на 2020 год. Новая дорога свяжет федеральную трассу М-7 "Волга" подъезд к Иванову с существующим участком западного обхода, сказал собеседник агентства. Также реконструируют пятикилометровый участок по улице Ивановской в Кохме с расширением проезжей части.
"Всего в 2019 году на строительство, реконструкцию и ремонт дорог региона предусмотрены более 3,4 миллиарда рублей, из них – 1,6 миллиарда составят средства федерального бюджета в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - добавил он.
Колокольне ансамбля Троицко-Знаменской церкви в Ивановской области
15 мая, 17:28
В Ивановской области отреставрировали колокольню XVIII века
Всего же планируется отремонтировать 119 километров региональных автодорог, 23 километров улично-дорожной сети в Иванове, более 50 километров местных дорог, провести комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на 10 региональных трассах и реконструировать 12 километров дорог. На сегодняшний день на региональных дорогах выполнен ремонт 62,2 километров дорожного полотна, пояснили в пресс-службе.
200000
Обсудить 0
Ивановская областьЭкономика
Рекомендуем
Город Тюмень
Тюменские НКО получат президентские гранты на 40 млн рублей
РИА
Новости
Машинист в кабине высокоскоростного поезда
РЖД планируют заключить контракт на покупку новых "Сапсанов" в рамках ПМЭФ
Руденя предлагает создать в Верхневолжье региональный кластер легпрома
Руденя предлагает создать в Верхневолжье региональный кластер легпрома
Фюзеляж российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100
МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Лента
новостей
Рост экономики
Власти Ленобласти фиксируют положительные результаты в экономике региона
Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции. 5 июня 2019
Премьер Словакии рассказал о планах ввода российской железнодорожной колеи
Девушка на одной из улиц города Токио
В японском парламенте поспорили о женских каблуках
Кубань может увеличить господдержку аграриям с передовыми разработками
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Новый российский посол вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини во время совместной пресс-конференции
Медведев предложил Словакии обсудить подключение к "Северному потоку — 2"
В Адыгее осенью 2019 года начнут создавать комплекс по переработке отходов
Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время российско-китайских переговоров в составе делегаций в Кремле. 5 июня 2019
"Сибур" и Sinopec договорились о сотрудничестве в переработке газа
Ростовская область заключит контракты по всем объектам нацпроекта БКАД
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
В Еврокомиссии призвали Италию пересмотреть бюджетную политику
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
Лента новостейМолния