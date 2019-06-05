Новый российский посол вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече в Минске принял копии верительных грамот у нового посла РФ в республике Дмитрия Мезенцева, сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Мезенцева. В воскресенье он прибыл в белорусскую столицу.

"Пятого июня 2019 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым по случаю вручения им копий верительных грамот", - говорится в сообщении на сайте МИД.

Как отметили в пресс-службе, Макей поздравил Мезенцева с началом дипломатической миссии в республике и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.