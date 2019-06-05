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РИА Новости
Союзное государство

Новый российский посол вручил копии верительных грамот главе МИД Белоруссии

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев . Архивное фото
МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей на встрече в Минске принял копии верительных грамот у нового посла РФ в республике Дмитрия Мезенцева, сообщила в среду пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
В конце апреля президент РФ Владимир Путин освободил Михаила Бабича от должности посла России в Минске и назначил на этот пост Мезенцева. В воскресенье он прибыл в белорусскую столицу.
Дмитрий Мезенцев
30 апреля, 22:29
Биография Дмитрия Мезенцева
"Пятого июня 2019 года министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым по случаю вручения им копий верительных грамот", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Как отметили в пресс-службе, Макей поздравил Мезенцева с началом дипломатической миссии в республике и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних белорусско-российских отношений.
В МИД добавили, что в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия Минска и Москвы в рамках интеграционных объединений.
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Союзное государствоДмитрий МезенцевМИД БелоруссииБелоруссияРоссияПолитика
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