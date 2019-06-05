В Москве потушили пожар на крыше административного здания

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалистам МЧС удалось полностью ликвидировать крупный пожар на кровле административно-производственного здания на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании крыши административного здания на площади 200 квадратных метров по адресу ул. Боровая, дом 7, строение 10. В 15.22 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров.

"В 16.45 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.