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РИА Новости

В Москве потушили пожар на крыше административного здания

Вчера, 16:59
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалистам МЧС удалось полностью ликвидировать крупный пожар на кровле административно-производственного здания на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании крыши административного здания на площади 200 квадратных метров по адресу ул. Боровая, дом 7, строение 10. В 15.22 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров.
"В 16.45 пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сведений о пострадавших не поступало.
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