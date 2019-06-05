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РИА Новости

Объединение пассажиров обратилось к Чайке из-за проблем с выдачей багажа

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВыгрузка багажа в аэропорту "Шереметьево" в Москве
Выгрузка багажа в аэропорту Шереметьево в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Выгрузка багажа в аэропорту "Шереметьево" в Москве
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров обратилось к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить работу московского аэропорта Шереметьево из-за проблем с выдачей багажа, следует из письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
В Шереметьево с пятницы наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к концу июня. Гендиректор авиагавани Михаил Василенко сообщил, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.
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"Уважаемый Юрий Яковлевич, от лица пассажирского сообщества просим Вас проверить работу международного аэропорта Шереметьево на предмет нарушения регламентов работ при работе с багажом, бездействии сотрудников терминала, что стало поводом для срыва планов пассажиров, а также на предмет халатности, что могло привести к провозу (или вывозу) на территорию страны запрещенных предметов и веществ, так как для проведения полного цикла погрузки и загрузки багажа на данный момент не хватает персонала", - говорится в письме.
"В случае подтверждения фактов нарушения работы аэропорта привлечь его руководство к ответственности, предусмотренный законодательством", - следует из письма.
Объединение отмечает, что среднее время ожидания багажа составляет от трех до шести часов, а "большинство пассажиров получают свои чемоданы в неисправном состоянии".
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