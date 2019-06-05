Американские дипломаты посетили Уилана после его жалоб на следователя

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Представители посольства США посетили обвиняемого в РФ в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана 31 мая после его жалоб на действия следователя, говорится в распространенном в среду сообщении его брата Дэвида Уилана.
"Посольство США направило запрос на встречу с Полом после его заявлений о ненадлежащем обращении в руках сотрудников ФСБ во время допросов. Сотрудники посольства виделись с Полом в пятницу, 31 мая, и просили его предоставить дополнительные детали", - говорится в сообщении.
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По словам Дэвида Уилана, во время визита "российские власти пытались не дать представителям США обсудить набор тем, которые были конкретно обозначены в заявлении Пола в зале суда".
В письме также утверждается, что Уилана допрашивают не только в Лефортово, но и в "штаб-квартире ФСБ на Лубянке".
По словам брата Уилана, сотрудники ирландского посольства также посетили его брата на прошлой неделе.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил Уилану срок содержания под стражей еще на три месяца.