Американские дипломаты посетили Уилана после его жалоб на следователя

ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Представители посольства США посетили обвиняемого в РФ в шпионаже гражданина четырех стран Пола Уилана 31 мая после его жалоб на действия следователя, говорится в распространенном в среду сообщении его брата Дэвида Уилана.

"Посольство США направило запрос на встречу с Полом после его заявлений о ненадлежащем обращении в руках сотрудников ФСБ во время допросов. Сотрудники посольства виделись с Полом в пятницу, 31 мая, и просили его предоставить дополнительные детали", - говорится в сообщении.

По словам Дэвида Уилана, во время визита "российские власти пытались не дать представителям США обсудить набор тем, которые были конкретно обозначены в заявлении Пола в зале суда".

В письме также утверждается, что Уилана допрашивают не только в Лефортово, но и в "штаб-квартире ФСБ на Лубянке".

По словам брата Уилана, сотрудники ирландского посольства также посетили его брата на прошлой неделе.