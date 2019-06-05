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РИА Новости

Кузнецова отметила важность проблемы стигматизации психиатрической помощи

Вчера, 16:51
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поменять отношение общества к психиатрической и психологической помощи, которое порой оказывается стигматизированным, сообщается на сайте детского омбудсмена.
Кузнецова приняла участие в открытии нового кризисного отделения для детей в "Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е.Сухаревой" в Москве.
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"Сегодня с особой тревогой слышишь о тех причинах, по которым попадают сюда дети. Это не только дети, которые пострадали от рук преступников, но и дети, которые пострадали от того, что не была выстроена работа в образовательном учреждении, не совсем порой слышат в семье", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.
Детский омбудсмен также отметила, что важно не только поменять отношение общества к психологической и психиатрической помощи, но и сделать их доступными для тех, кому они нужны. Она отметила потенциал, который несет в себе такого рода помощь при условии, что ее оказывают профессионалы своего дела.
"Здесь концентрация этих специалистов, конечно, очень большая. Поэтому я надеюсь, что не только московским детям будет оказана помощь, но и ваш опыт будет транслирован в регионы", - добавила она.
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Также детский омбудсмен призвала работать на опережение и делать все возможное для профилактики буллинга и другого психологического давления на детей.
Новое кризисное отделение – первое в России подразделение специализированной медицинской помощи, помогающее в реабилитации детям, пережившим насилие, столкнувшимся с травлей, имеющим суицидальные проявления. В отделении ведут работу с семьями этих детей и оказывают постгоспитальное сопровождение ребенка и семьи. По словам директора центра Марины Бебчук, 20% поступивших детей пострадали от насилия, в том числе домашнего, еще 20% - от травли.
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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