Кузнецова отметила важность проблемы стигматизации психиатрической помощи

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила о необходимости поменять отношение общества к психиатрической и психологической помощи, которое порой оказывается стигматизированным, сообщается на сайте детского омбудсмена.

Кузнецова приняла участие в открытии нового кризисного отделения для детей в "Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е.Сухаревой" в Москве.

"Сегодня с особой тревогой слышишь о тех причинах, по которым попадают сюда дети. Это не только дети, которые пострадали от рук преступников, но и дети, которые пострадали от того, что не была выстроена работа в образовательном учреждении, не совсем порой слышат в семье", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.

Детский омбудсмен также отметила, что важно не только поменять отношение общества к психологической и психиатрической помощи, но и сделать их доступными для тех, кому они нужны. Она отметила потенциал, который несет в себе такого рода помощь при условии, что ее оказывают профессионалы своего дела.

"Здесь концентрация этих специалистов, конечно, очень большая. Поэтому я надеюсь, что не только московским детям будет оказана помощь, но и ваш опыт будет транслирован в регионы", - добавила она.

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Также детский омбудсмен призвала работать на опережение и делать все возможное для профилактики буллинга и другого психологического давления на детей.