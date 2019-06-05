Челябинские власти прокомментировали рейтинг грязных регионов

ЧЕЛЯБИНСК, 5 июн – РИА Новости. Власти Челябинской области, которую назвали одной из самых грязных в России, считают, что в Власти Челябинской области, которую назвали одной из самых грязных в России, считают, что в рейтинге не учитывались реальные показатели, и заверили, что работают над решением проблемы экологии.

Согласно итогам весеннего экологического рейтинга общественной организации "Зеленый" патруль, Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми грязными регионами России. Также создатели рейтинга отметили, что региональные власти не могут запустить мусорную реформу в должном объеме и прибегают к имитации сортировки и переработки мусора вместо организации новых, действующих мощностей и сокращения вывоза отходов на полигоны.

"Мы работаем с данной организацией ("Зеленый" патруль - Прим. ред.). Их рейтинг основывается на количестве положительных и отрицательных публикаций, но они не учитывают реальные показатели. Мы предоставляли им информацию. Ранее область была на последнем месте, сейчас поднялась. Конечно, понимаем, что проблемы есть, все усилия властей направлены на их решение", - сообщил РИА Новости начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями и документооборотом минэкологии региона Виталий Безруков.

Он добавил, что информация будто регионы не могут запустить мусорную реформу, не касается Челябинской области, где построены новые мусоросортировочные комплексы, в том числе в Полетаево, Карабаше, Кыштыме, и планируется увеличение этих мощностей.