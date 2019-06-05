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РИА Новости
Экология

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Вчера, 07:07
233133
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГрадирни ТЭЦ. Архивное фото
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Эксперты подвели итоги весеннего исследования и составили экологический рейтинг.
Одной из главных проблем они назвали то, что регионы не могут запустить мусорную реформу и прибегают к имитации сортировки и переработки отходов вместо организации новых, действующих мощностей и сокращения вывоза мусора на полигоны.
Самыми чистыми регионами весны оказались Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область.
В конце прошлого года организация "Зеленый патруль" составила рейтинг регионов с самой благополучной экологической обстановкой. Его возглавила Тамбовская область, за ней следуют Алтайский край и Республика Алтай. Также в десятку попали Курская, Белгородская, Мурманская, Магаданская области, Республика Коми и Санкт-Петербург.
Москва
18 февраля, 00:13
Названы регионы с самым высоким качеством жизни
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ЭкологияЗеленый патрульРоссияОбщество
Популярные комментарии
В Тамбовской области производство ликвидировано полностью. Если ещё ликвидировать транспорт и вывезти всё население в другую область, то можно рапортовать, что природа защищена полностью и окончательно.
5 июня, 08:47
Тит Титов
1592701516
Неверная информация. Самый чистый регион - это Псковская область.Здесь нет заводов и фабрик, практически нет сельского хозяйства, да и людей остаётся совсем мало.
5 июня, 08:53
bbogdanoff.alek2016
2341602
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