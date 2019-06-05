Специалисты не нашли в воде Яузы причин для гибели рыбы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" провели ряд исследований воды в реке Яузе, где на прошлой неделе была обнаружена мертвая рыба, по их итогам не было найдено явных причин для гибели рыбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".

Ранее в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что 30 мая в районе Электрозаводского моста в Москве очевидцы заметили мертвую рыбу.

"По результатам проведенных ГУП "Мосводосток" анализов проб воды, взятых в месте обнаружения мертвой рыбы в реке Яузе, явных причин в санитарных свойствах воды для замора рыбы не установлено", - сообщили в пресс-службе.