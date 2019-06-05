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РИА Новости

Специалисты не нашли в воде Яузы причин для гибели рыбы

Вчера, 16:50
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Специалисты ГУП "Мосводосток" провели ряд исследований воды в реке Яузе, где на прошлой неделе была обнаружена мертвая рыба, по их итогам не было найдено явных причин для гибели рыбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Ранее в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что 30 мая в районе Электрозаводского моста в Москве очевидцы заметили мертвую рыбу.
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"По результатам проведенных ГУП "Мосводосток" анализов проб воды, взятых в месте обнаружения мертвой рыбы в реке Яузе, явных причин в санитарных свойствах воды для замора рыбы не установлено", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
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МосводостокМоскваПроисшествия
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