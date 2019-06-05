Суд получил материалы для ареста подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина

"Три материала: один по убийству, два по хулиганству", — сказал РИА Новости следователь, привезший материалы в суд.

"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье

"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье

Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны четыре подозреваемых. В среду СК России сообщил, что одному из них, которого следствие считает человеком, нанесшим смертельное ранение, предъявлено обвинение.