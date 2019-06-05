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РИА Новости

Суд получил материалы для ареста подозреваемых в убийстве Никиты Белянкина

Вчера, 16:49
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Красногорский городской суд получил ходатайства следствия о заключении под стражу трех фигурантов дела об убийстве экс-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье.
"Три материала: один по убийству, два по хулиганству", — сказал РИА Новости следователь, привезший материалы в суд.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
Бывший боец спецназа ГРУ, участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин был убит 1 июня в массовой драке в Красногорске. Он заступился за местного жителя, которого избивала на улице толпа. В ходе расследования были задержаны четыре подозреваемых. В среду СК России сообщил, что одному из них, которого следствие считает человеком, нанесшим смертельное ранение, предъявлено обвинение.
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеКрасногорскПроисшествия
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