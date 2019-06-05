Представители Госдумы 10 июня проведут консультации с руководством ПАСЕ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Представители Госдумы 10 июня проведут консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций, сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.

"В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской Ассамблее", - сообщил Володин.

По его словам, со стороны Государственной думы в переговорах примут участие вице-спикер Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Также во встрече примут участие представители Совета Федерации, так как национальная делегация парламента России образуется из числа представителей двух палат", - пояснил Володин.

"Для нас важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в Уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте Парламентской ассамблеи. В связи с решением Комитета министров СЕ в ПАСЕ предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Но это требует анализа и прогнозирования возможных рисков", - подчеркнул председатель Госдумы.

Он отметил, что итоги консультаций планируется обсудить с руководителями фракций Госдумы на следующей неделе.

"После чего примем решение, направлять ли в июне заявку о регистрации нашей делегации в ПАСЕ", - добавил Володин.