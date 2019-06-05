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РИА Новости

Представители Госдумы 10 июня проведут консультации с руководством ПАСЕ

Вчера, 16:48
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CC BY 2.0 / Council of Europe / Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
CC BY 2.0 / Council of Europe /
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы . Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Представители Госдумы 10 июня проведут консультации с руководством Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций, сообщил журналистам спикер ГД Вячеслав Володин.
"В понедельник, 10 июня, состоятся консультации представителей Госдумы и руководства ПАСЕ по вопросу гарантий равных прав национальных делегаций в Парламентской Ассамблее", - сообщил Володин.
По его словам, со стороны Государственной думы в переговорах примут участие вице-спикер Петр Толстой и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Также во встрече примут участие представители Совета Федерации, так как национальная делегация парламента России образуется из числа представителей двух палат", - пояснил Володин.
"Для нас важно обсудить вопрос гарантий равноправного членства в ПАСЕ, которые закреплены в Уставе Совета Европы, но не нашли отражения в регламенте Парламентской ассамблеи. В связи с решением Комитета министров СЕ в ПАСЕ предпринимаются шаги, чтобы исправить ситуацию. Но это требует анализа и прогнозирования возможных рисков", - подчеркнул председатель Госдумы.
Он отметил, что итоги консультаций планируется обсудить с руководителями фракций Госдумы на следующей неделе.
"После чего примем решение, направлять ли в июне заявку о регистрации нашей делегации в ПАСЕ", - добавил Володин.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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Леонид СлуцкийГосдума РФПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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