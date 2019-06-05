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РИА Новости

Эксперт назвал причины отставки врио губернатора Астраханской области

Вчера, 16:46
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CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
Астраханский кремль
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с обстоятельствами личного характера, об этом в комментарии РИА Новости сообщил член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. Эксперт отметил, что согласно различным рейтингам Морозов легко победил бы в губернаторских выборах в первом туре.
"Отставка связана с семейными обстоятельствами. Других обстоятельств в этой отставке нет, потому что по всем имеющимся рейтингам он легко побеждал на выборах в первом туре. У него по всем рейтингам было за 60 процентов. То есть это связано не с тем, что он испытывал какие-то трудности в выборной кампании", – отметил эксперт.
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Также Матвейчев оценил перспективы нового временно исполняющего обязанности главы Астраханской области Игоря Бабушкина. Эксперт отметил, что, по его мнению, Бабушкин уже в ближайшее время объявит о своем участии в губернаторских выборах.
"Я думаю, он вскоре объявит о том, что пойдет на губернаторские выборы. Естественно, что ему придется, что называется, прямо с колес увеличивать свою узнаваемость. Объяснять людям свои цели и возможности", – рассказал Матвейчев.
Кроме того, эксперт напомнил, что ранее Игорь Бабушкин работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Этот опыт должен помочь ему на новой должности.
"Он работал на очень сложной территории – это Северо-Кавказский федеральный округ. Это серьезное испытание. То есть этот человек, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Поэтому Астрахань можно назвать для него даже более легким вариантом. И проблемы, которые есть в Астрахани, для такого тренированного человека гораздо более решаемы, чем для какого-нибудь новичка", – заявил Матвейчев.
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Ранее президент Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова, исполнявшего обязанности главы региона с сентября прошлого года. Временно исполняющим обязанности губернатора Путин назначил Игоря Бабушкина. Президент провел с ним рабочую встречу, на которой и объявил о своем решении.
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Сергей МорозовАстраханская областьПолитика
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