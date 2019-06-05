Эксперт назвал причины отставки врио губернатора Астраханской области

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Отставка временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области Сергея Морозова связана с обстоятельствами личного характера, об этом в комментарии РИА Новости сообщил член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев. Эксперт отметил, что согласно различным рейтингам Морозов легко победил бы в губернаторских выборах в первом туре.

"Отставка связана с семейными обстоятельствами. Других обстоятельств в этой отставке нет, потому что по всем имеющимся рейтингам он легко побеждал на выборах в первом туре. У него по всем рейтингам было за 60 процентов. То есть это связано не с тем, что он испытывал какие-то трудности в выборной кампании", – отметил эксперт.

Также Матвейчев оценил перспективы нового временно исполняющего обязанности главы Астраханской области Игоря Бабушкина. Эксперт отметил, что, по его мнению, Бабушкин уже в ближайшее время объявит о своем участии в губернаторских выборах.

"Я думаю, он вскоре объявит о том, что пойдет на губернаторские выборы. Естественно, что ему придется, что называется, прямо с колес увеличивать свою узнаваемость. Объяснять людям свои цели и возможности", – рассказал Матвейчев.

Кроме того, эксперт напомнил, что ранее Игорь Бабушкин работал заместителем полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Этот опыт должен помочь ему на новой должности.

"Он работал на очень сложной территории – это Северо-Кавказский федеральный округ. Это серьезное испытание. То есть этот человек, уже прошел огонь, воду и медные трубы. Поэтому Астрахань можно назвать для него даже более легким вариантом. И проблемы, которые есть в Астрахани, для такого тренированного человека гораздо более решаемы, чем для какого-нибудь новичка", – заявил Матвейчев.