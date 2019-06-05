Садальский считает, что Алибасова могли отравить

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Актер Станислав Садальский предположил, что продюсер Бари Алибасов, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, отравился не сам.

Он опубликовал свою старую фотографию с Алибасовым и его женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Instagram.

"Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, тольку рвут на части бабку", — написал артист.

Очевидно, Садальский имел в виду Анну Трегубенко (внучку Федосеевой-Шукшиной) и Фрейю Зильбер (девушку внука Федосеевой-Шукшиной Макара Касаткина). СМИ неоднократно сообщали, что родные актрисы негативно восприняли ее брак с Алибасовым.