Садальский считает, что Алибасова могли отравить

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Актер Станислав Садальский предположил, что продюсер Бари Алибасов, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, отравился не сам.
Он опубликовал свою старую фотографию с Алибасовым и его женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в Instagram.
"Не удивлюсь если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка с Фреей. Такие спиногрызы, сами не могут заработать, тольку рвут на части бабку", — написал артист.
Очевидно, Садальский имел в виду Анну Трегубенко (внучку Федосеевой-Шукшиной) и Фрейю Зильбер (девушку внука Федосеевой-Шукшиной Макара Касаткина). СМИ неоднократно сообщали, что родные актрисы негативно восприняли ее брак с Алибасовым.
Алибасов попал в реанимацию Института имени Склифосовского после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Врачи диагностировали у пациента ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Продюсер находится в тяжелом состоянии, но дышит самостоятельно.
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