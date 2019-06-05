Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T16:43Z
https://ria.ru/20190605/1555288925.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155528/72/1555287269_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_05650a10d46e95d9a0f2265837ba215e.jpg
РИА Новости
Новое оружие России

Опубликовано видео первого выстрела новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

Вчера, 16:35
2830
КЛИМОВСК (Московская обл.) 5 июн - РИА Новости. Опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос" выполнил первый выстрел, передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Первый образец "Лотоса" был представлен в среду Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех). Как заявил главный конструктор самоходки Вениамин Счастливцев, у "Лотоса" увеличен боекомплект в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона".
Самоходное артиллерийское орудие Лотос
17 мая, 15:31
Военный эксперт: у новой самоходки "Лотос" – "резвое оружие"Разработчик раскрыл дальность стрельбы новой самоходки для ВДВ "Лотос". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец оценил некоторые особенности орудия.
Кроме того, "Лотос" получил возможность автоматизированного режима работы по команде командира батареи. При этом, по словам заместителя главного конструктора орудия Дмитрия Мелихова, автоматизированный режим работы предполагает, что экипаж находится в машине, но выполняет минимум операций.
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина. По словам Бакова, предварительные испытания "Лотоса" начнутся после форума "Армия-2019".
Учения воздушно-десантных войск в Рязанской области
16 апреля, 14:09
Военный эксперт рассказал об особенностях самоходки для ВДВ "Лотос"Новейшая самоходка для ВДВ "Лотос" примет участие в параде Победы в 2020 году. В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что появление такой машины серьезно усилит боевую мощь армии.
Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаше, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.
В октябре 2018 года Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИточмаш приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".
2800000
Обсудить 1
Новое оружие РоссииАльберт БаковВоздушно-десантные войска РоссииЦНИИТОЧМАШМосковская областьКлимовскРоссияБезопасность
Рекомендуем
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
РИА
Новости
Дмитрий Медведев
Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск Лотос
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"
Многоцелевые истребители МиГ-29
Словакия заключит с Россией новый контракт по МиГ-29 на сто миллионов евро
Лента
новостей
Ульяна Супрун
Глава Минздрава Украины ответила на "оскорбительную" шутку Зеленского
Катера ВМС Украины
СМИ сообщили о создании на Украине новой базы ВМС
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
Фюзеляж российского ближнемагистрального пассажирского самолёта Сухой Суперджет 100
МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о смерти российского "имперского проекта"
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019
Путин рассказал о беспрецедентно высоком уровне партнерства с Китаем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния