Опубликовано видео первого выстрела новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

КЛИМОВСК (Московская обл.) 5 июн - РИА Новости. Опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос" выполнил первый выстрел, передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.

Первый образец "Лотоса" был представлен в среду Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех). Как заявил главный конструктор самоходки Вениамин Счастливцев, у "Лотоса" увеличен боекомплект в два раза по сравнению с орудием прошлого поколения "Нона".

Кроме того, "Лотос" получил возможность автоматизированного режима работы по команде командира батареи. При этом, по словам заместителя главного конструктора орудия Дмитрия Мелихова, автоматизированный режим работы предполагает, что экипаж находится в машине, но выполняет минимум операций.

В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина. По словам Бакова, предварительные испытания "Лотоса" начнутся после форума "Армия-2019".

Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаше, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.