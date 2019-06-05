В ОНК назвали самый безопасный следственный изолятор в Москве

"Некоторые заключенные нам такую вещь неожиданно заявляли, что если бы они не оказались в Лефортово, на воле они бы уже возможно погибли. На сегодня это самое безопасное место, куда не дотянутся руки каких-либо мстителей. В принципе так и есть - у нас в Лефортово за последнее время не было ни суицидов, ни странных смертей, хотя в других изоляторах Москвы это есть", - заявила она в эфире радио "Говорит Москва".