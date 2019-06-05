В ОНК назвали самый безопасный следственный изолятор в Москве

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следственный изолятор "Лефортово" на сегодняшний день является самым безопасным СИЗО Москвы, рассказала замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
"Некоторые заключенные нам такую вещь неожиданно заявляли, что если бы они не оказались в Лефортово, на воле они бы уже возможно погибли. На сегодня это самое безопасное место, куда не дотянутся руки каких-либо мстителей. В принципе так и есть - у нас в Лефортово за последнее время не было ни суицидов, ни странных смертей, хотя в других изоляторах Москвы это есть", - заявила она в эфире радио "Говорит Москва".
В следственном изоляторе "Лефортово" на сегодняшний день содержатся известные подозреваемые – бывший сенатор Рауф Арашуков, бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в госизмене 75-летний ученый Виктор Кудрявцев, а также обвиняемый в шпионаже гражданин США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уиллан.