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РИА Новости

ДНР предложила Киеву начать прямой диалог о снятии блокады Донбасса

Вчера, 16:28
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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в экономической подгруппе на переговорах в Минске предложили Киеву начать прямой диалог о снятии экономической блокады Донбасса, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
По ее словам, на встрече экономической подгруппы в Минске в среду представители ДНР подняли вопрос "о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта – республиками и Украиной".
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"Нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что также предложено наладить механизм выплаты жителям республик компенсации ущерба, причиненного блокадой, и задолженности по пенсиям и соцвыплатам.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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