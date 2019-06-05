ДНР предложила Киеву начать прямой диалог о снятии блокады Донбасса

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в экономической подгруппе на переговорах в Минске предложили Киеву начать прямой диалог о снятии экономической блокады Донбасса, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
По ее словам, на встрече экономической подгруппы в Минске в среду представители ДНР подняли вопрос "о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта – республиками и Украиной".
"Нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
Она отметила, что также предложено наладить механизм выплаты жителям республик компенсации ущерба, причиненного блокадой, и задолженности по пенсиям и соцвыплатам.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе и призывали открыть больше пунктов пропуска.