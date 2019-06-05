ДНР предложила Киеву начать прямой диалог о снятии блокады Донбасса

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики в экономической подгруппе на переговорах в Минске предложили Киеву начать прямой диалог о снятии экономической блокады Донбасса, заявила в среду полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.

По ее словам, на встрече экономической подгруппы в Минске в среду представители ДНР подняли вопрос "о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта – республиками и Украиной".

"Нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

Она отметила, что также предложено наладить механизм выплаты жителям республик компенсации ущерба, причиненного блокадой, и задолженности по пенсиям и соцвыплатам.