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РИА Новости
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Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в ЕС

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 5 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в Евросоюз, это гарантия независимости и благосостояния украинцев.
Зеленский 4-5 июня находится с визитом в Брюсселе.
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"Украина должна продолжать свое движение в Европейский союз. Европейская интеграция – это гарантия независимости украинского государства. Это гарантия благосостояния украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста", - заявил Зеленский в среду в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Президент отметил, что европейская интеграция для Украины – это, в первую очередь, обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ, обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.
Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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Опрос показал отношение украинцев к вступлению страны в НАТО и ЕС
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