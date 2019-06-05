Зеленский заявил, что Украина должна продолжать движение в ЕС

"Украина должна продолжать свое движение в Европейский союз. Европейская интеграция – это гарантия независимости украинского государства. Это гарантия благосостояния украинского народа, залог ускоренного экономического и технологического роста", - заявил Зеленский в среду в ходе совместного брифинга с главой Евросовета Дональдом Туском. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Президент отметил, что европейская интеграция для Украины – это, в первую очередь, обеспечение системных внутренних изменений в государстве и имплементация реформ, обязательств, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.

Парламент Украины в феврале по предложению Петра Порошенко, занимавшего пост президента Украины, принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен также заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.